Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Конор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку регулярного сезона НХЛ, Никита Кучеров второй

Комментарии

Лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ стал канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

На счету форварда «Ойлерз» 138 очков (48 голов и 90 результативных передач) в 82 матчах. На втором месте остался российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 130 очков (44+86) в 76 играх. На третьей строчке расположился Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 127 очков (53+74) в 81 встрече.

Этой ночью Макдэвид записал на свой счёт ассистентский покер в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:1), Кучеров последнюю игру в регулярке провёл 16 апреля, а Маккиннон результативными действиями во встрече с «Сиэтл Кракен» не отметился.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android