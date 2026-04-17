Конор Макдэвид взял шестой «Арт Росс Трофи» в карьере

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид завершил регулярный чемпионат со 138 (48+90) очками и стал обладателем «Арт Росс Трофи». Эта награда стала для него шестым в карьере.

По данному показателю он догнал Марио Лемье и Горди Хоу. Больше наград только у Уэйна Гретцки (10).

Сегодня ночью, 17 апреля, канадский форвард записал на свой счёт ассистентский покер в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:1).

Вторым в списке лучших бомбардиров сезона стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 130 (44+86) очков. Третью строчку занял Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 127 очков (53+74).