Стало известно, кто станет новым генеральным менеджером «Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси» объявил о назначении Санни Мехты на пост генерального менеджера.

На этой должности 48-летний специалист сменил Тома Фицджералда. Последние шесть сезонов Мехта работал во «Флориде» — в клубе он занимал должность ассистента генерального менеджера Билла Зито.

Ранее Мехта уже трудился в «Нью-Джерси»: с 2014 по 2018 год он работал в команде в качестве аналитика.

В нынешнем сезоне «Дэвилз» не сумели выйти в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 13-е место в Восточной конференции — у клуба в 82 матчах 87 очков.

Вчера стало известно, что «Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с генеральным менеджером Кайлом Дэвидсоном, заключив со специалистом многолетний договор.