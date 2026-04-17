Результаты матчей НХЛ на 17 апреля 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 17 апреля 2026 года
В ночь на 17 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 апреля 2026 года:

«Юта Маммот» – «Сент-Луис Блюз» — 3:5;
«Нэшвилл Предаторз» – «Анахайм Дакс» — 4:5;
«Виннипег Джетс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:6;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:1;
«Калгари Флэймз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1;
«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен» — 2:0.

Регулярный чемпионат НХЛ начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сыновья хотят, чтобы я остался в НХЛ». Главное из пресс-конференции Овечкина «Сыновья хотят, чтобы я остался в НХЛ». Главное из пресс-конференции Овечкина
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
