В ночь на 17 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 апреля 2026 года:

«Юта Маммот» – «Сент-Луис Блюз» — 3:5;

«Нэшвилл Предаторз» – «Анахайм Дакс» — 4:5;

«Виннипег Джетс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:6;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:1;

«Калгари Флэймз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен» — 2:0.

Регулярный чемпионат НХЛ начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года.