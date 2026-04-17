В ночь на 17 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 17 апреля 2026 года:
«Юта Маммот» – «Сент-Луис Блюз» — 3:5;
«Нэшвилл Предаторз» – «Анахайм Дакс» — 4:5;
«Виннипег Джетс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:6;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 6:1;
«Калгари Флэймз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1;
«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен» — 2:0.
Регулярный чемпионат НХЛ начался 7 октября 2025 года и завершился 17 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в ночь на 19 апреля 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года.