Маккиннон завоевал первый «Морис Ришар Трофи» в карьере, став лучшим снайпером сезона

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл гонку снайперов НХЛ и впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

30-летний канадец забросил 53 шайбы в 80 играх и опередил на два гола ближайшего преследователя – нападающего «Монреаль Канадиенс» Коула Кофилда (51 гол в 81 игре). Третье место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 48 голами в 82 играх. Лучшим снайпером среди россиян стал Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 45 шайб в 78 встречах.

Напомним, «Колорадо» занял первое место в Западной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз».