Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон завоевал первый «Морис Ришар Трофи» в карьере, став лучшим снайпером сезона

Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл гонку снайперов НХЛ и впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

30-летний канадец забросил 53 шайбы в 80 играх и опередил на два гола ближайшего преследователя – нападающего «Монреаль Канадиенс» Коула Кофилда (51 гол в 81 игре). Третье место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 48 голами в 82 играх. Лучшим снайпером среди россиян стал Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 45 шайб в 78 встречах.

Напомним, «Колорадо» занял первое место в Западной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз».

Материалы по теме
«Колорадо» обыграл «Сиэтл». У Ничушкина — два ассиста
Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android