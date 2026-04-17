Определились пары Кубка Стэнли, Макдэвид — лучший бомбардир НХЛ. Главное к утру
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли, канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку регулярного сезона НХЛ, определились пары полуфиналистов Лиги Европы — 2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
- Конор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку регулярного сезона НХЛ, Никита Кучеров второй.
- Определились пары полуфиналистов Лиги Европы — 2025/2026.
- Иван Демидов — лучший бомбардир сезона НХЛ среди новичков.
- Конор Макдэвид взял шестой «Арт Росс Трофи» в карьере.
- «Олимпиакос» стал победителем регулярного чемпионата Евролиги во второй раз подряд.
- Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времён Дюранта.
- Маклин Селебрини установил исторический рекорд «Сан-Хосе».
- Определились пары полуфиналистов Лиги конференций — 2025/2026.
- МВК «Зенит-Казань» вышел в финал Суперлиги, одолев новосибирский «Локомотив».
Материалы по теме
