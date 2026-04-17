17 апреля главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, ЛЕ, ЛК, баскетбол, Евролига, НБА, волейбол

Определились пары Кубка Стэнли, Макдэвид — лучший бомбардир НХЛ. Главное к утру
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли, канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку регулярного сезона НХЛ, определились пары полуфиналистов Лиги Европы — 2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
  2. Конор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку регулярного сезона НХЛ, Никита Кучеров второй.
  3. Определились пары полуфиналистов Лиги Европы — 2025/2026.
  4. Иван Демидов — лучший бомбардир сезона НХЛ среди новичков.
  5. Конор Макдэвид взял шестой «Арт Росс Трофи» в карьере.
  6. «Олимпиакос» стал победителем регулярного чемпионата Евролиги во второй раз подряд.
  7. Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времён Дюранта.
  8. Маклин Селебрини установил исторический рекорд «Сан-Хосе».
  9. Определились пары полуфиналистов Лиги конференций — 2025/2026.
  10. МВК «Зенит-Казань» вышел в финал Суперлиги, одолев новосибирский «Локомотив».
