Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Стэнли — 2026

Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Стэнли — 2026
Национальная хоккейная лига представила расписание матчей первого раунда Кубка Стэнли — 2026. Первые матчи пройдут 18 апреля.

Представляем полное расписание первого раунда плей-офф НХЛ (даты указаны по американскому времени):

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 19, 21, 23, 26, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 18, 20, 22, 25, 28*, 30* апреля, 2* мая;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 19, 21, 24, 27, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 20, 22, 24, 26, 28*, 30* апреля, 2* мая.

Восточная конференция:

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 19, 21, 23, 26, 28* апреля, 1*, 3* мая;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 19, 21, 24, 26, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 18, 20, 23, 25, 27*, 30* апреля, 2* мая;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 18, 20, 22, 25, 27*, 29* апреля, 2* мая.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Стэнли - 2026
Сетка Кубка Стэнли - 2026
Материалы по теме
Маккиннон завоевал первый «Морис Ришар Трофи» в карьере, став лучшим снайпером сезона
Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
