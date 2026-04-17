Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Стэнли — 2026

Национальная хоккейная лига представила расписание матчей первого раунда Кубка Стэнли — 2026. Первые матчи пройдут 18 апреля.
Представляем полное расписание первого раунда плей-офф НХЛ (даты указаны по американскому времени):
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 19, 21, 23, 26, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 18, 20, 22, 25, 28*, 30* апреля, 2* мая;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 19, 21, 24, 27, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 20, 22, 24, 26, 28*, 30* апреля, 2* мая.
Восточная конференция:
«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 19, 21, 23, 26, 28* апреля, 1*, 3* мая;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 19, 21, 24, 26, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 18, 20, 23, 25, 27*, 30* апреля, 2* мая;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 18, 20, 22, 25, 27*, 29* апреля, 2* мая.
* — при необходимости.