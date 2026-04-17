Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 17 апреля 2026 года

Сегодня, 17 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 17 апреля 2026 года (время московское):

17:00. «Металлург» Мг – «Торпедо».

Матч «Металлург» — «Торпедо» 17 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом.

Группа А
«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 4-0.
«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 4-1.

Группа Б
«Металлург» (1) – «Торпедо» (6) — счёт в серии — 3-1.
«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-4.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
