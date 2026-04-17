Расписание матчей 1/4 финала ВХЛ на 17 апреля 2026 года

Сегодня, 17 апреля, пройдут два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 апреля 2026 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – «Югра»;

17:00. «Магнитка» – «Химик».

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 3-1.

2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 3-1.

3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 3-0.

4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 1-2.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.