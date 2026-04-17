Расписание матчей плей-офф МХЛ на 17 апреля 2026 года

Сегодня, 17 апреля, пройдут два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

18:30. «Красная Армия» – МХК «Спартак»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Локо».

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 2-0;

МХК «Спартак» — «Красная Армия» — счёт в серии — 1-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 1-1;

«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 1-1.

Напомним, серии 1/4 финала проводятся до трёх побед.