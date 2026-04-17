Селебрини повторил достижение Гретцки среди хоккеистов НХЛ в возрасте до 20 лет
19-летний канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в матче регулярного сезона с «Виннипег Джетс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Форвард закончил регулярный сезон со 115 (45+70) очками в 82 матчах.
Как сообщает ESPN, Селебрини повторил достижение Уэйна Гретцки среди хоккеистов НХЛ в возрасте до 20 лет. Только эти два игрока забрасывали как минимум 40 шайб и отдали как минимум 70 передач в возрасте до 20 лет. В сезоне-1979/1980 Гретцки забил 51 гол и отдал 86 результативных передач.
В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кёпке – 03:28 1:1 Чернышов (Эклунд, Селебрини) – 06:26 (pp) 1:2 Смит (Селебрини, Клингберг) – 16:54 1:3 Граф – 25:51 1:4 Миса (Эклунд, Клингберг) – 38:01 1:5 Эклунд (Ферраро, Шервуд) – 39:55 1:6 Селебрини (Клингберг, Смит) – 41:14
