Селебрини повторил достижение Гретцки среди хоккеистов НХЛ в возрасте до 20 лет

19-летний канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в матче регулярного сезона с «Виннипег Джетс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Форвард закончил регулярный сезон со 115 (45+70) очками в 82 матчах.

Как сообщает ESPN, Селебрини повторил достижение Уэйна Гретцки среди хоккеистов НХЛ в возрасте до 20 лет. Только эти два игрока забрасывали как минимум 40 шайб и отдали как минимум 70 передач в возрасте до 20 лет. В сезоне-1979/1980 Гретцки забил 51 гол и отдал 86 результативных передач.

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:1.