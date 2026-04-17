«Металлург» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 17 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

«Металлург» победил в трёх играх со счётом 4:3, 4:1, 4:2. «Торпедо» выиграло матч со счётом 3:2 ОТ. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

«Металлург» и «Торпедо» впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.