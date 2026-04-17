Главная Хоккей Новости

Бёрнс показал 2-й результат по очкам в регулярке НХЛ среди защитников в возрасте 40+ лет

Бёрнс показал 2-й результат по очкам в регулярке НХЛ среди защитников в возрасте 40+ лет
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» отдал результативную передачу. По итогам регулярки Бёрнс набрал 35 (12+23) очков.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, 41-летний Бёрнс показал второй результат по очкам в регулярке НХЛ среди защитников в возрасте 40 лет и старше. Больше Брента в истории лиги набирал только Никлас Лидстрём в сезоне-2010-2011 — 62 очка.

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бланкенбург (Бёрнс, Ничушкин) – 37:38     2:0 Келли (Макар, Ничушкин) – 52:19    
Комментарии
