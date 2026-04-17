Бёрнс показал 2-й результат по очкам в регулярке НХЛ среди защитников в возрасте 40+ лет

Защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» отдал результативную передачу. По итогам регулярки Бёрнс набрал 35 (12+23) очков.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, 41-летний Бёрнс показал второй результат по очкам в регулярке НХЛ среди защитников в возрасте 40 лет и старше. Больше Брента в истории лиги набирал только Никлас Лидстрём в сезоне-2010-2011 — 62 очка.

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.