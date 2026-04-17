Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ после окончания регулярки

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги представили окончательный рейтинг главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона. Каждый из 16 опрошенных авторов сайта выбирал пятёрку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Главным претендентом на «Харт» стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который получил 10 первых мест.

«В этой лиге есть несколько потрясающих игроков, но, учитывая, насколько он ценен для команды… он для нас чертовски важен. Можно ли привести аргументы в пользу других игроков? Да, но, думаю, совершенно очевидно, что Куч в этом сезоне зарекомендовал себя так, что именно он должен стать победителем», — заявил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Рейтинг главных претендентов на «Харт Трофи» выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») – 72 балла (10 первых мест).

2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 52 (1).

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 48 (4).

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») – 46 (1).

5. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») – 11.

6. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») – 4.

6-7. Коул Кофилд, Ник Судзуки (оба – «Монреаль Канадиенс») – по 3.

8. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») – 1.