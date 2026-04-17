Сорокин стал лучшим в сезоне НХЛ по «сухим» играм среди вратарей, Василевский — по победам

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял первое место по количеству матчей, проведённых «на ноль», в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету Сорокина семь «сухих» встреч. Второе место занял канадский голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер.

По числу выигранных матчей среди вратарей первое место занял российский голкипер Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (39).

Напомним, ранее официальный сайт НХЛ провёл опрос для определения претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Главным претендентом стал Андрей Василевский. На второй строчке — Илья Сорокин.