В последний день регулярки повторён рекорд НХЛ по количеству хет-триков 29-летней давности

Сегодня, 17 апреля, в последний день регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги форвард «Эдмонтон Ойлерз» Мэтт Савуа и нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас оформили по хет-трику в ворота «Ванкувер Кэнакс» (6:1) и Юта Маммот (5:3) соответственно.
Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, два хет-трика в последней день регулярки — это рекорд НХЛ. Первый такой случай был 13 апреля 1997 года, когда по три шайбы в конце регулярки забросили Эрик Дазе и Ярослав Свейковски.
Напомним, ранее определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз»;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс».
Восточная конференция:
«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз».
- 17 апреля 2026
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:32
-
10:14
-
10:00
-
09:44
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
08:08
-
08:01
-
07:52
-
07:51
-
07:50
-
07:25
-
07:21
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:14
-
06:10
-
05:42
-
05:34
-
05:17
-
03:52
-
03:47
-
02:57
-
01:41
- 16 апреля 2026
-
23:50