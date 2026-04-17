В последний день регулярки повторён рекорд НХЛ по количеству хет-триков 29-летней давности

Сегодня, 17 апреля, в последний день регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги форвард «Эдмонтон Ойлерз» Мэтт Савуа и нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас оформили по хет-трику в ворота «Ванкувер Кэнакс» (6:1) и Юта Маммот (5:3) соответственно.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, два хет-трика в последней день регулярки — это рекорд НХЛ. Первый такой случай был 13 апреля 1997 года, когда по три шайбы в конце регулярки забросили Эрик Дазе и Ярослав Свейковски.

Напомним, ранее определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз»;

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»;

«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс».

Восточная конференция:

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз»;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»;

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз».