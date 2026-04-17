В последний день регулярки повторён рекорд НХЛ по количеству хет-триков 29-летней давности
Сегодня, 17 апреля, в последний день регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги форвард «Эдмонтон Ойлерз» Мэтт Савуа и нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас оформили по хет-трику в ворота «Ванкувер Кэнакс» (6:1) и Юта Маммот (5:3) соответственно.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Самански (Дак, Бушар) – 01:58     2:0 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 06:48     2:1 Мюллер (Дуглас, Ланкинен) – 12:10     3:1 Савуа (Макдэвид) – 14:35 (pp)     4:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 19:02     5:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 36:46 (pp)     6:1 Дак (Мёрфи, Нурс) – 48:20    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Зутер) – 03:45     1:1 Карконе (Петерка, Марино) – 16:55     2:1 Круз (Уигар, Келлер) – 20:45     2:2 Томас (Холлоуэй) – 28:14     2:3 Томас (Фаулер, Холлоуэй) – 31:07     3:3 Ямамото (Уигар, Келлер) – 38:52     3:4 Майлу – 57:03     3:5 Томас (Снаггеруд, Броберг) – 59:22    

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, два хет-трика в последней день регулярки — это рекорд НХЛ. Первый такой случай был 13 апреля 1997 года, когда по три шайбы в конце регулярки забросили Эрик Дазе и Ярослав Свейковски.

Напомним, ранее определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз»;
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»;
«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс».

Восточная конференция:

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»;
«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»;
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз».

