Только Кучеров, Макдэвид и Драйзайтль становились лучшими бомбардирами НХЛ за 10 сезонов

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026. Таким образом, за последние 10 лет в главной североамериканской лиге этот приз выигрывали лишь трое хоккеистов. Помимо Макдэвида, ставшего обладателем награды шесть раз за это время, трижды «Арт Росс» доставался российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову и единожды — одноклубнику канадца немцу Леону Драйзайтлю.

Последний раз до этой тройки «Арт Росс» выигрывал американский нападающий Патрик Кейн в 2016 году, выступавший тогда за «Чикаго Блэкхоукс». Макдэвид становился лучшим бомбардиром НХЛ в 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 и 2026 годах, Кучеров — в 2019, 2024 и 2025 годах, а Драйзайтль — в 2020 году.

Нынешний сезон Макдэвид завершил со 138 (48+90) очками.

