«Это было важно». Макдэвид — о получении преимущества домашней площадки в первом раунде ПО

Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал итоги заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2025 с «Ванкувер Кэнакс» (6:1), по итогам которого «нефтяники» гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.

«Это было для нас важно. Мы хотели начать серию здесь, дома, чтобы дать самим себе лучшие шансы в первом раунде», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона» в социальной сети X.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Анахайм Дакс». Стартовые матчи серии пройдут в Эдмонтоне 21 и 23 апреля, следующие две игры — в Анахайме 25 и 27 апреля.