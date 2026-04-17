«Это было важно». Макдэвид — о получении преимущества домашней площадки в первом раунде ПО
Поделиться
Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал итоги заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2025 с «Ванкувер Кэнакс» (6:1), по итогам которого «нефтяники» гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Самански (Дак, Бушар) – 01:58 2:0 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 06:48 2:1 Мюллер (Дуглас, Ланкинен) – 12:10 3:1 Савуа (Макдэвид) – 14:35 (pp) 4:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 19:02 5:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 36:46 (pp) 6:1 Дак (Мёрфи, Нурс) – 48:20
«Это было для нас важно. Мы хотели начать серию здесь, дома, чтобы дать самим себе лучшие шансы в первом раунде», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона» в социальной сети X.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Анахайм Дакс». Стартовые матчи серии пройдут в Эдмонтоне 21 и 23 апреля, следующие две игры — в Анахайме 25 и 27 апреля.
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
11:43
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:32
-
10:14
-
10:00
-
09:44
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
08:08
-
08:01
-
07:52
-
07:51
-
07:50
-
07:25
-
07:21
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:14
-
06:10
-
05:42
-
05:34
-
05:17
-
03:52
-
03:47
-
02:57