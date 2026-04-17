Мичков высказался о противостоянии с Малкиным и «Питтсбургом» в 1-м раунде плей-офф НХЛ

Мичков высказался о противостоянии с Малкиным и «Питтсбургом» в 1-м раунде плей-офф НХЛ
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался об ожиданиях от предстоящей серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/2026 с «Питтсбург Пингвинз», особое внимание уделив своему соотечественнику форварду Евгению Малкину.

«Я помню, когда я был младше, смотрел матч сборной России на чемпионате мира [2012 года], Малкин оформил в нём хет-трек (это была игра с Финляндией в полуфинале. — Прим. «Чемпионата»). Он стал лучшим бомбардиром турнира (Малкин набрал 19 очков в 10 матчах. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что это будет хорошая серия. Я ещё никогда не играл в плей-офф, это будет мой первый раз, но думаю, что это станет отличным опытом», — приводит слова Мичкова официальный сайт НХЛ.

Серия «Филадельфии» и «Питтсбурга» стартует 19 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
