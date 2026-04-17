Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ дал интервью на английском языке

Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков дал небольшое интервью сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как отметил автор публикации Адам Кимелман, российский форвард впервые пообщался с журналистами на английском языке за всё время своей карьеры в Северной Америке.

«В общении с одноклубниками и тренерами у меня нет никаких проблем. Давать интервью для меня сложнее. Это не легко, но и не так сложно, как раньше. Я понимаю всё, но у меня есть небольшие проблемы с разговором на английском языке», — сказал Мичков.

Ранее в разговорах с прессой Мичкову помогал сотрудник «Филадельфии» Слава Кузнецов. Матвей выступает в НХЛ с 2024 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android