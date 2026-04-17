Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ дал интервью на английском языке

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков дал небольшое интервью сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как отметил автор публикации Адам Кимелман, российский форвард впервые пообщался с журналистами на английском языке за всё время своей карьеры в Северной Америке.

«В общении с одноклубниками и тренерами у меня нет никаких проблем. Давать интервью для меня сложнее. Это не легко, но и не так сложно, как раньше. Я понимаю всё, но у меня есть небольшие проблемы с разговором на английском языке», — сказал Мичков.

Ранее в разговорах с прессой Мичкову помогал сотрудник «Филадельфии» Слава Кузнецов. Матвей выступает в НХЛ с 2024 года.