68 россиян сыграли в регулярке НХЛ сезона-2025/2026, это лучший показатель за 25 лет

68 российских хоккеистов хотя бы раз вышли на лёд в матчах завершившегося регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Больше представителей России сыграли в главной североамериканской лиге лишь в сезоне-2000/2001, тогда их было 72 человека.

В сезоне-2025/2026 в НХЛ сыграли 11 вратарей, 18 защитников и 39 нападающих из России.

Лучшим бомбардиром со 130 очками стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, вторым — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (89), третьим — выступающий за «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин (84). Капризов также стал автором наибольшего количества заброшенных шайб среди россиян — 45.

Больше всех очков среди российских защитников в прошедшем сезоне набрал Михаил Сергачёв, представляющий «Юту Маммот».

Среди вратарей из России наибольшее количество матчей провели Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).