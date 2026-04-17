Горбенко: Квартальнову за работу в «Динамо» Минск нужно ставить памятник

Тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко высказался о результатах закончившегося для его команды сезона КХЛ, в плей-офф которого белорусы уступили казанскому «Ак Барсу» во втором раунде 0-4 в серии. Специалист высоко оценил работу Дмитрия Квартальнова, возглавлявшего тренерский штаб минчан.

— Игорь, минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» — 0-4. Сюрприз?

— Если откровенно, никакого удивления — скорее, всё закономерно. Профессиональная команда – тонкий механизм, в котором каждый винтик должен работать на победу. А когда команду расшатывают изнутри, то винтики рано или поздно выкручиваются и механизм ломается.

Считаю, что Вячеславовичу за его работу в «Динамо» нужно ставить памятник. В прошлом сезоне он впервые в истории минского клуба вырулил во второй раунд, в этом сезоне выдал отличный чемпионат и вновь второй раунд. И многое – скорее, вопреки тому, что происходило внутри.

— О чём речь?

— У победы много отцов, а поражение кто-то сейчас спишет на главного тренера. Это, так сказать, классика.

Когда у команды благодаря системной работе тренерского штаба, прогрессу молодёжи и особой атмосфере, созданной болельщиками, пошли успехи, люди из менеджмента постарались к ним приобщиться. Но отнюдь не все из них профессионалы, кто-то для хоккея чужой и потому решал свои личные задачи, передавая наверх искажённую информацию.

Такие моменты возникали и в прошлом сезоне, но в этом они постепенно становились регулярными. Не совсем понятные трансферы — не согласованные с главным тренером, утечки в прессу, внутренние скандалы, интриги, расследования…

Любой профессиональный тренер скажет вам, что перед матчем плей-офф нельзя заниматься самодеятельностью и проводить длительные индивидуальные церемонии – это уже про серию с «Ак Барсом». Ну а когда перед четвёртой игрой тренера пытаются убрать, это вообще бессмыслица.

Игроки всё это видели, задавали тренерам вопросы, на которые трудно было ответить. Команда шла на рекорды – а её изнутри раздёргивали. Обидно, — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.ru.