«На рынке с руками и ногами оторвут». Тренер «Динамо» Минск — о будущем Вадима Шипачёва

Тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры нападающим минчан Вадимом Шипачёвым. По мнению специалиста, на российского форварда будет заметный спрос на рынке свободных агентов.

— 39-летний Шипачёв продолжает свою карьеру?
— Это вопрос к Вадиму, к его семье. Но мы в Минске много работали с Вадимом, он в отличной форме, и, на мой взгляд, на рынке его с руками и ногами оторвут те клубы, которым нужно развивать молодёжь. Так что буду ждать от Вадима новых рекордов! — приводит слова Горбенко Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне Фонбет КХЛ Шипачёв набрал 42 (15+27) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, а также 5 (1+4) в восьми встречах плей-офф.

