Сборная Узбекистана забросила 88 шайб за 4 матча, установив рекорд ЧМ в 3-м дивизионе

Хоккеисты сборной Узбекистана отметились 88 голами на проходящем в эти дни чемпионате мира в третьем дивизионе группы B. Это стало рекордом данного турнира.

Узбекистан провёл четыре матча, в каждом из которых одержал разгромную победу. Команда обыграла сборные Монголии (26:1), Филиппин (28:3), КНДР (20:3) и Люксембурга (14:0). Рекорд был побит в последнем на текущий момент матче с люксембуржцами, до этого года наибольшее количество шайб на этом турнире за один розыгрыш забрасывали хоккеисты Киргизии (76 голов в 2023 году).

Узбекистану осталось провести ещё один матч — со сборной Гонконга. В случае победы в группе B узбекистанская команда поднимется в группу A. Турнир завершится 19 апреля.