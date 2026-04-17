Вратари «Колорадо» Уэджвуд и Блэквуд выиграли «Уильям М. Дженнингс Трофи»

Вратари «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд и Маккензи Блэквуд стали обладателями награды «Уильям М. Дженнингс Трофи», вручаемой голкиперам команды, пропустившим наименьшее количество шайб в регулярном чемпионате НХЛ при условии, что они сыграли минимум по 25 матчей каждый.

Уэджвуд провёл 45 матчей, в которых одержал 31 победу при четырёх «сухих» матчах. Его показатель отбитых бросков — 92,1%, в среднем за игру он пропускал 2,02 шайбы.

Блэквуд отыграл 39 матчей, одержав 23 победы и трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Голкипер отбивал 90,4% бросков и пропускал в среднем по 2,51 шайбы за игру.

За регулярный чемпионат «Колорадо» пропустил 234 шайбы.