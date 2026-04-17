Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они хотят побеждать». Кросби — о готовности Малкина и Летанга к плей-офф НХЛ

Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о подготовке команды к плей-офф НХЛ, особенно отметив желание побеждать у своих давних одноклубников Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Я думаю, что нужно подготовиться как можно лучше. Но на самом деле, пока ты не испытаешь это на себе, ты не сможешь подготовиться достаточно. Но мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы помочь [нашим одноклубникам, что ещё не играли в плей-офф] и убедиться, что они готовы. Самое лучшее — это просто включиться в игру. Я думаю, что любой, кто когда-либо играл в плей-офф, наверняка помнит свой первый матч, первую смену, первый период.

В случае с Летангом и Малкиным по тому, как мы играем с ними каждый вечер, видно, что они хотят побеждать. Это что-то, что даже не стоит обсуждать», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 18, 20, 22, 25, 27*, 29* апреля, 2* мая.

* — при необходимости.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android