«Они хотят побеждать». Кросби — о готовности Малкина и Летанга к плей-офф НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о подготовке команды к плей-офф НХЛ, особенно отметив желание побеждать у своих давних одноклубников Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Я думаю, что нужно подготовиться как можно лучше. Но на самом деле, пока ты не испытаешь это на себе, ты не сможешь подготовиться достаточно. Но мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы помочь [нашим одноклубникам, что ещё не играли в плей-офф] и убедиться, что они готовы. Самое лучшее — это просто включиться в игру. Я думаю, что любой, кто когда-либо играл в плей-офф, наверняка помнит свой первый матч, первую смену, первый период.

В случае с Летангом и Малкиным по тому, как мы играем с ними каждый вечер, видно, что они хотят побеждать. Это что-то, что даже не стоит обсуждать», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 18, 20, 22, 25, 27*, 29* апреля, 2* мая.

* — при необходимости.