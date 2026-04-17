Павел Зубов станет новым главным тренером «Лады», Рафик Якубов — генменеджером

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» станет Павел Зубов. При этом контракт Зубова составлен так, что в случае отставки компенсация тренеру будет выплачена только за три месяца, а не за весь срок соглашения. В прошлом сезоне специалист успел поработать в ВХЛ с «Рязанью-ВДВ», а также работал в качестве ассистента в «Ладе».

Ранее похожие условия предлагали Павлу Десяткову, чей контракт с автозаводцами истекает 31 мая 2026 года, однако российский специалист ответил отказом.

Новым генеральным менеджером «Лады» будет назначен Рафик Якубов, который прошлый сезон работал на должности спортивного директора московского «Динамо». Напомним, Якубов уже работал в тольяттинском клубе на схожей должности. Его помощником станет известный в прошлом нападающий сборной России и клубов КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Иван Телегин.