Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Зубов станет новым главным тренером «Лады», Рафик Якубов — генменеджером

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» станет Павел Зубов. При этом контракт Зубова составлен так, что в случае отставки компенсация тренеру будет выплачена только за три месяца, а не за весь срок соглашения. В прошлом сезоне специалист успел поработать в ВХЛ с «Рязанью-ВДВ», а также работал в качестве ассистента в «Ладе».

Ранее похожие условия предлагали Павлу Десяткову, чей контракт с автозаводцами истекает 31 мая 2026 года, однако российский специалист ответил отказом.

Новым генеральным менеджером «Лады» будет назначен Рафик Якубов, который прошлый сезон работал на должности спортивного директора московского «Динамо». Напомним, Якубов уже работал в тольяттинском клубе на схожей должности. Его помощником станет известный в прошлом нападающий сборной России и клубов КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Иван Телегин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android