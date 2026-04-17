Владимир Крикунов назвал условие, при котором Сергей Бобровский вернётся в Россию

Известный российский тренер Владимир Крикунов оценил шансы на возвращение вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в Россию в следующем сезоне. По мнению специалиста, решающим в решении о продолжении карьеры на родине для голкипера может стать финансовый фактор.

«Можем ещё увидеть Бобровского в России. Почему бы и нет? Бывает же такое у игроков, что они сюда приезжают пересидеть. Ему 37 лет, поэтому ему такой контракт в НХЛ и не дают, потому что не уверены, сыграет он или нет. Такова спортивная жизнь.

Не думаю, что за Бобровского у нас будет какая-то борьба среди клубов. Все уже всё знают заранее. Если он появится в КХЛ, значит, кто-то с ним заранее проведёт переговоры. В Россию просто так Бобровский не поедет. Если ему денег дадут больше, чем в НХЛ, тогда поедет», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Контракт 37-летнего Бобровского с «Флоридой», в составе которой он дважды выигрывал Кубок Стэнли, истекает летом 2026 года. Ранее в СМИ появилась информация, что стороны далеки от продления соглашения.

Материалы по теме
Форвард «Флориды» Барков высказался о возможном уходе Сергея Бобровского из клуба
