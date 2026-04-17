Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мне кажется, решения уже были». Фетисов — о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

Член «Тройного золотого клуба» Вячеслав Фетисов высказался о желании нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина получить новый двухлетний контракт со своей командой, о котором капитан «столичных» заявил накануне. Олимпийский чемпион заявил, что решение по будущему российского форварда, скорее всего, уже было принято.

— Овечкин пошутил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как думаете, реально отыграть ещё два сезона в НХЛ?
— Здесь не про контракт разговор, а про возможность Саши играть в клубе, в котором он вырос, добраться до немыслимого рекорда и помочь команде выиграть второй Кубок Стэнли. Так что я думаю, что он имеет полное право сейчас шутить и рассуждать о своей дальнейшей карьере. Думаю, там разговоры ведутся, и, мне кажется, уже решения были. Интрига всегда играет на пользу спортсменам. Будем надеяться, что всё будет сделано правильно, — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

«Вашингтон» в нынешнем сезоне не смог пробиться в плей-офф НХЛ. Контракт 40-летнего Овечкина с командой истекает уже этим летом. Всего в НХЛ форвард забросил 1006 шайб с учётом плей-офф, ему осталось забить 10 голов, чтобы сравняться с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по данному показателю.

