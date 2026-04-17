Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Правильный выбор». Крикунов — о возможном назначении Ротенберга тренером «Динамо»

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о слухах, что бело-голубых может возглавить находящийся сейчас в совете директоров клуба Роман Ротенберг, работавший ранее с петербургским СКА. По мнению специалиста, такое назначение может оказаться правильным решением и повлечёт за собой рост интереса к команде.

«В той ситуации, в которой сейчас «Динамо», они сделают правильный выбор. Если говорят, что на 99% вопрос решён, то уже всё обдумали и продумали. Роман был всё время в клубе, всё видел, всё знает. Он знает и ситуацию в клубе, и хоккеистов. Может быть, это и правильно — назначить его. Следить за «Динамо» будет интересно 100%», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо».

Материалы по теме
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
Материалы по теме
Кудашов отреагировал на слухи, что Ротенберг может возглавить московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android