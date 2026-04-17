«Непонятно, откуда взялась эта информация». Якубов о совете директоров «Динамо» 20 апреля

Спортивный директор московского «Динамо» Рафик Якубов в ходе пресс-конференции молодёжной команды системы бело-голубых опроверг информацию, согласно которой совет директоров столичного клуба намечен на 20 апреля. Изначально журналисты задали вопрос главному тренеру МХК «Динамо» Артуру Талипову, намерен ли он продолжать работу на своей должности, после чего в диалог вступил Якубов.

— Результатом вряд ли все довольны. Артур Ильшатович, будете ли вы продолжать работу в клубе?
— Моя приоритетная задача – это продолжать работать в клубе, — сказал Талипов.

— Но понятно, что решать, наверное, не вам…
— Всё решит совет директоров. Вот все пишут про совет директоров 20-го числа. Но непонятно, откуда взялась эта информация. Никто сейчас не даст пока конкретного и точного ответа по всем решениям, кто уйдёт, а кто останется. Будет совет директоров, акционеров, все ждём, — ответил Якубов.

— Рафик Хабибуллович, есть ли понимание по вашему будущему, продолжите работу в «Динамо», потому что много слухов, что вы точно уходите?
— Пока я работаю в «Динамо», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

