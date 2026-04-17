Защитник «Питтсбурга» Карлссон высказался о предстоящем плей-офф НХЛ

Защитник «Питтсбурга» Карлссон высказался о предстоящем плей-офф НХЛ
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф НХЛ.

«Очевидно, что возможность играть в плей-офф — это то, ради чего я переходил в эту команду. Я верю в нашу группу. И когда я смотрел на команду со стороны, и когда уже стал её частью, потенциал всегда был.

Против Кросби, Малкина и Летанга мне было тяжело играть на протяжении всей карьеры. У меня никогда не было настоящего успеха, так что будет приятно, что теперь они будут на одной стороне со мной», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 18, 20, 22, 25, 27*, 29* апреля, 2* мая.

* — при необходимости.

