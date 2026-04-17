Егор Чинахов мог перейти в «Торонто» перед обменом в «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов мог оказаться в «Торонто Мэйпл Лифс» по ходу сезона-2025/2026.

В статье издания The Athletic отмечается, что за Чинахова «Торонто» был готов расстаться с Ником Робертсоном, а также предоставить выбор во втором раунде драфта НХЛ. Однако потенциальная сделка не была осуществлена.

Кроме того, в статье говорится, что руководителям других команд было неприятно иметь дело с «Торонто», поскольку их звонки по поводу обменов часто больше напоминали поверхностные разговоры, чем серьёзные обсуждения.

Напомним, в декабре 2025 года Чинахов перешёл в «Пингвинз» за выбор во втором и третьем раундах драфта НХЛ. В сезоне 25-летний форвард сыграл 72 матча, в которых набрал 42 (21+21) очка.

