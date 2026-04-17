Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Схема Никитина не прогрессивна на сегодняшний день». Плющев — об игре ЦСКА в плей-офф

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина. Армейский клуб проиграл в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

«Если Никитин сумеет перестроить свою систему подготовки и игры, то вполне может сработаться в ЦСКА. Любой человек делает выводы из своих ошибок. Армейцы были похожи на «Локомотив» прошлых лет, где тоже была тяжёлая игра. Никитин — уже устоявшийся тренер, с историей и опытом. Возможно, мы увидим другой ЦСКА. То, что они не показывали того хоккея, как в советское время, это действительно так. Схема игры Никитина не прогрессивна на сегодняшний день. Но грамотные люди делают наработки из своих ошибок. Даже не сомневаюсь, что Никитин продолжит работать с клубом», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android