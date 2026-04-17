«Схема Никитина не прогрессивна на сегодняшний день». Плющев — об игре ЦСКА в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина. Армейский клуб проиграл в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1-4).

«Если Никитин сумеет перестроить свою систему подготовки и игры, то вполне может сработаться в ЦСКА. Любой человек делает выводы из своих ошибок. Армейцы были похожи на «Локомотив» прошлых лет, где тоже была тяжёлая игра. Никитин — уже устоявшийся тренер, с историей и опытом. Возможно, мы увидим другой ЦСКА. То, что они не показывали того хоккея, как в советское время, это действительно так. Схема игры Никитина не прогрессивна на сегодняшний день. Но грамотные люди делают наработки из своих ошибок. Даже не сомневаюсь, что Никитин продолжит работать с клубом», — цитирует Плющева «Советский спорт».