Максим Сушинский назвал ключевые факторы для победы в серии «Локомотив» — «Авангард»

Чемпион мира Максим Сушинский поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Это будет сложная серия для обоих клубов. Хартли уже точно изучил Буше. Будет решать коллективная работа и дисциплина. Игры будут до ошибки. Плюс на таких стадиях решают классные вратари. У «Авангарда» и «Локомотива» два хороших голкипера, которые будут выходить на первый план, конечно, качественные исполнители. Поэтому в этой паре нет фаворита. Тут невозможно выделить, потому что две равные команды. По сезону хорошо шли, нас ждёт хороший хоккей», — приводит слова Сушинского Legalbet.