«Такое мог сказать только дилетант». Зюзин о словах Баширова о нечестной игре «Локомотива»

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ-1996 и воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин оценил слова генерального директора уфимского клуба Рината Баширова, назвавшего нечестной победу «Локомотива» в серии.

«После яркой победы в серии с «Автомобилистом» появилась эйфория. Отсюда реакция на «баранку» от «Локомотива» — обвинения в нечестной игре. Такое мог сказать только дилетант – человек, далёкий от хоккея. Ну о какой нечестной игре может идти речь, если чемпион доминировал во всех линиях и во всех матчах? У Ярославля работающая вертикаль, лучшая наряду со столицами молодёжная школа в стране. А у «Салавата» в системе —«Торос», который завалил чемпионат ВХЛ, заняв 18-е место, и «Толпар», вылетевший от «Авто» в первом же раунде.

В конце концов, если «Локомотив» находит возможность оставлять своих талантов и комплектоваться на их основе, у нас воспитанники разбегаются ещё до МХЛ или выставляются на обмен, как Аймурзин, за которого получили лишь Самонова», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.ru.