«Рекорд должен быть российским». Кожевников — о продолжении карьеры Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что Александру Овечкину надо продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз», чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф.

«Считаю, что Саше надо однозначно продолжать играть и побить рекорд Уэйна Гретцки. Рекорд НХЛ должен быть российским, думаю, он будет российским. И полагаю, что Саша побьёт рекорд ещё в начале следующего сезона, до Нового года. Уверен, сил у Саши хватит. Может быть, скорость у него стала уже не та, как раньше, но бросок-то остался отменным. И его никто у него не отберёт», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости».

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 10 шайб.