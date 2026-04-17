Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-форвард НХЛ Матс Сундин войдёт в правление клуба «Торонто Мэйпл Лифс»

Экс-форвард НХЛ Матс Сундин войдёт в правление клуба «Торонто Мэйпл Лифс»
Инсайдер НХЛ Крис Джонстон сообщил, что бывший нападающий НХЛ Матс Сундин провёл встречу с представителями «Торонто Мэйпл Лифс» по поводу возможной роли в новой структуре управления клуба.

Сундин — бывший центральный нападающий, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира. Первый в истории европеец, выбранный на драфте НХЛ под первым номером (1989, «Квебек Нордикс»). Завершил карьеру в 2009 году.

Сундин играл за «Торонто» с 1994 по 2008 год. 12 ноября 2012 года был включён в Зал хоккейной славы. В ноябре 2013 года был включён в Зал славы ИИХФ. В начале января 2017 года его включили в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.

