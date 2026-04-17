Агент Евгения Кузнецова рассказал, есть ли на данный момент интерес к хоккеисту в НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова заявил, что по ходу текущего сезона форвардом интересовались в НХЛ. 33-летний форвард начинал чемпионат в «Металлурге» а затем перешёл в «Салават Юлаев».

«Сейчас пока нет интереса к Евгению из НХЛ, но и пока рановато чуть-чуть. Пока ни с кем не разговаривали. Интерес был. Евгением до января интересовались клубы НХЛ, но потом всё стало хорошо в КХЛ во второй части чемпионата. Если сейчас будут какие-то предложения, думаю, приоритетом будет остаться в «Салавате», — цитирует Бабаева Legalbet.

После перехода в «Салават Юлаев» Кузнецов принял участие в 26 матчах с учётом плей-офф и набрал 20 (7+13) очков.