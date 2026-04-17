Илья Ковальчук станет президентом «Шанхайских Драконов», Евгений Артюхин — генменеджером

Как стало известно «Чемпионату», бывший хоккеист Илья Ковальчук станет президентом «Шанхайских Драконов», Евгений Артюхин — генеральным менеджером китайского клуба. Игорь Варицкий покинет пост генменеджера «драконов».

Последним клубом Ковальчука был «Спартак», за который он играл в КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го. В 2025 году Илья заявил, что официально завершил игровую карьеру. Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Артюхин перестал выступать профессионально после сезона-2021/2022, отметив в 2024 году, что не смог продолжить игру из-за травм.