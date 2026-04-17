Патрик Альвин уволен с поста генерального менеджера «Ванкувера»

Патрик Альвин уволен с поста генерального менеджера «Ванкувера». Об этом сообщил президент по хоккейным операциям клуба Джим Рутерфорд. Альвин занимал пост генменеджера с января 2022 года. За время его работы команда вышла в плей-офф один раз, дойдя до второго раунда в сезоне-2023/2024.

«Я хотел бы поблагодарить Патрика за всю его усердную работу в течение последних четырёх сезонов. Под его руководством мы собрали много талантливых молодых игроков, он помог нам заложить фундамент для перестройки команды. Этот сезон стал разочарованием для всех в организации, понимаем, насколько это было неприятно для тех, кому небезразлична судьба команды. В дальнейшем нашей целью будет продолжать привлекать молодых игроков, которые смогут расти вместе с нашей нынешней группой и сформировать наше следующее конкурентоспособное ядро», — цитирует Рутерфорда пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне «Ванкувер» набрал 58 очков в 82 играх и занял последнее место в общей таблице лиги.

