На Конноре Макдэвиде зафиксировано больше всего фолов в минувшей регулярке НХЛ

На Конноре Макдэвиде зафиксировано больше всего фолов в минувшей регулярке НХЛ
На форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде зафиксировано больше всего фолов в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. За 82 матча игроки лиги получили 56 удалений за свои действия против канадского нападающего.

Второе место по этому показателю занимает защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (38 в 82), третье – нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле (36 в 80).

Среди россиян лидирует форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (27 в 76), второе место занимает защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров (26 в 81).

Регулярный чемпионат НХЛ завершился в ночь на 17 апреля. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 18 апреля.

Кучеров провалил конец регулярки НХЛ и упустил «Арт Росс»! Макдэвид — вновь лучший
