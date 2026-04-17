«Евгений пользуется авторитетом в клубе». Плющев высказался о роли Кузнецова в «Салавате»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о роли форварда Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве». 33-летний форвард начинал нынешний сезон в «Металлурге», за который провёл 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков. После перехода в уфимский клуб он принял участие в 26 матчах с учётом плей-офф и набрал 20 (7+13) очков.

«Он уже помогает и помог команде. Евгений пользуется авторитетом в клубе. Он попал в ту обстановку, которая положительно сказалась для него и для команды, да и тренер им доволен. Кузнецов делал свою работу, команда набирала очки и вышла в плей-офф, в том числе благодаря его стараниям», – цитирует Плющева LiveResult.