Металлург – Торпедо, результат пятого матча 17 апреля 2026, счет 4:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» обыграл «Торпедо» в пятом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
В Магнитогорске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу магнитогорцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4)     1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5)     2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5)     3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5)     3:2 Виноградов – 44:28 (5x5)     3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5)     4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)    

В составе «Металлурга» дублем отметился защитник Робин Пресс. Также в составе магнитогорского клуба отличился Даниил Вовченко, забросивший шайбу за 10 секунд до конца второго периода. За «Торпедо» голами отметились Андрей Белевич, Егор Виноградов и Максим Летунов, сравнявший счёт за минуту и 17 секунд до конца третьего периода. «Металлург» победил в овертайме благодаря голу Романа Канцерова в большинстве.

В полуфинале Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом». Серия начнётся 25 апреля в Магнитогорске.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Таблица Кубка Гагарина - 2026
Четвертьфинал Кубка Гагарина идёт на рекорд по скуке. Почему так выходит?
