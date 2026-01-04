«Металлург» обыграл «Торпедо» в пятом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В Магнитогорске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу магнитогорцев.

В составе «Металлурга» дублем отметился защитник Робин Пресс. Также в составе магнитогорского клуба отличился Даниил Вовченко, забросивший шайбу за 10 секунд до конца второго периода. За «Торпедо» голами отметились Андрей Белевич, Егор Виноградов и Максим Летунов, сравнявший счёт за минуту и 17 секунд до конца третьего периода. «Металлург» победил в овертайме благодаря голу Романа Канцерова в большинстве.

В полуфинале Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом». Серия начнётся 25 апреля в Магнитогорске.

