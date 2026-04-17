Определились обе полуфинальные пары Кубка Гагарина — 2026

В Магнитогорске прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу магнитогорцев.

Таким образом, стали известны обе полуфинальные пары Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» встретится с омским «Авангардом». Старт серии запланирован на льду железнодорожников 24 апреля.

Во втором полуфинале Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» встретится с «Ак Барсом». Серия начнётся 25 апреля в Магнитогорске.

Напомним, «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ оказался сильнее «Спартака» со счётом 4-1. Во втором раунде ярославский клуб победил «Салават Юлаев» (4-0). «Авангард» в первом раунде победил «Нефтехимик» (4-1). «Металлург» в первом раунде обыграл «Сибирь» в пяти матчах, а во втором расправился с «Торпедо» также в пяти встречах.