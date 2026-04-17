Кубок Гагарина — 2026 установил антирекорд по количеству матчей за первые два раунда

Ни в одной серии второго раунда Кубка Гагарина — 2026 не было более пяти матчей. Также в восьми сериях первого раунда лишь один раз командам для выявления победителя понадобилось шесть игр. Шесть из них завершились в пяти матчах, а одна уложилась в четыре. В общей сложности за два раунда Кубка Гагарина — 2026 было сыграно лишь 58 встреч, что является новым антирекордом КХЛ.

Предыдущий антирекорд равнялся 60 матчам за первые два раунда в сезоне-2020/2021. В плей-офф 2017-го и 2022 -го было по 61 игре.

В полуфинальных парах Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» сыграет с «Ак Барсом». Серии начнутся 24 и 25 апреля.