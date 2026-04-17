«Торпедо» отыграло две шайбы за третий период и ушло в овертайм в матче с «Металлургом»

В Магнитогорске в эти минуты проходит пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает нижегородское «Торпедо». Встреча перешла в овертайм при счёте 3:3.

«Торпедо» удалось отыграть две шайбы в третьем периоде. Сначала на 45-й минуте Егор Виноградов сделал счёт 2:3, а за 1 минуту и 17 секунд до конца периода при игре с шестым полевым Максим Летунов сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.

Отметим, «Торпедо» также удалось отыграть две шайбы за третий период в четвёртом матче серии, в котором нижегородцы вырвали победу в овертайме со счётом 3:2.