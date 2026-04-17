«Торпедо» отыграло две шайбы за третий период и ушло в овертайм в матче с «Металлургом»
В Магнитогорске в эти минуты проходит пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает нижегородское «Торпедо». Встреча перешла в овертайм при счёте 3:3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
3 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4) 1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5) 2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5) 3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5) 3:2 Виноградов – 44:28 (5x5) 3:3 Конюшков – 58:43 (5x5)
«Торпедо» удалось отыграть две шайбы в третьем периоде. Сначала на 45-й минуте Егор Виноградов сделал счёт 2:3, а за 1 минуту и 17 секунд до конца периода при игре с шестым полевым Максим Летунов сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, «Торпедо» также удалось отыграть две шайбы за третий период в четвёртом матче серии, в котором нижегородцы вырвали победу в овертайме со счётом 3:2.
