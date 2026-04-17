Кожевников: команды Востока КХЛ работали на усиление, а московские клубы — на ослабление

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об отсутствии московских клубов в полуфинале Кубка Гагарина — 2026.

«Было ясно ещё до сезона, что московским командам будет тяжело в плей-офф. Как наработали, то и получилось. Мне как болельщику обидно, что в полуфинале нет ни одной московской команды. ЦСКА в перестройке, «Спартак» уже давно в этом процессе, у «Динамо» играет одна пятёрка. Это показатель, чем занимается руководство. Всё логично! Мне бы хотелось видеть «Спартак» в полуфинале, но было ясно, что они не дотянут. Там столько пертурбаций произошло перед плей-офф. В «Динамо» встряска случилась.

Команды с Востока по составу предпочтительнее клубов с Запада. Они работали на усиление, а московские команды работали на ослабление. ЦСКА только усилил состав и работал над потенциалом. Вот такое у меня ощущение. Если бы у армейцев был такой игрок, как Радулов, они бы до финала дошли. Но Никитин даст на следующий сезон всем. Они ещё возьмут игроков, Никитин построит мощную команду. Он везде успешно работает. Его хоккеисты даже в серии с «Авангардом» уже начали прибавлять», — приводит слова Кожевникова Legalbet.