Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Национальная молодёжная хоккейная лига трансформирована в Российскую хоккейную лигу

Национальная молодёжная хоккейная лига трансформирована в Российскую хоккейную лигу
Федерация хоккея России приняла решение о трансформации Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование — Российскую хоккейную лигу (РХЛ), которая будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Реформа направлена на совершенствование системы подготовки молодых хоккеистов. Основная задача — создать оптимальные условия для развития игроков в возрасте от 16 до 19 лет и минимизировать отток перспективных спортсменов на ключевом этапе их становления.

Одним из этапов трансформации станет корректировка возрастного лимита участников — верхняя граница снижена с 21 года до 19 лет. Это позволит сосредоточить внимание на более молодых перспективных хоккеистах и обеспечить их эффективный переход в профессиональный хоккей. К игре в лиге допускаются хоккеисты от 16 до 19 лет. При этом вводится ограничение на количество игроков старшего возраста (19) — не более пяти полевых и одного вратаря в заявке на сезон.

Переход к новой модели будет поэтапным. В сезоне-2026/2027 и сезоне-2027/2028 предусмотрены специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, что позволит клубам адаптироваться к изменениям без дополнительной финансовой нагрузки. Начиная с сезона-2028/2029 лига полностью перейдёт на обновлённые возрастные параметры. Максимальный размер заявочного списка команды составит 35 хоккеистов. Также будут действовать ограничения на подписание и участие игроков старших возрастов в переходный период.

