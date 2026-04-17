«Сан-Хосе» отправил Игоря Чернышова в фарм-клуб для участия в плей-офф АХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» сообщил, что отправил российского нападающего Игоря Чернышова в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В эти выходные «Барракуда» завершает регулярный сезон двумя оставшимися играми с «Бейкерсфилдом» и уже обеспечила себе место в Кубке Колдера.

Чернышов дебютирвоал в Национальной хоккейной лиге в прошедшем регулярном сезоне. 20-летний российский форвард провёл за «Шаркс» 28 матчей и набрал 19 очков — забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач. Большинство матчей россиянин провёл в первом звене с Маклином Селебрини.

Чернышов был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2024 года во втором раунде под общим 33-м номером.